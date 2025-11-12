Una vez más, la empresa Silza se vio involucrada en una explosión, pues ayer martes 11 de noviembre de 2025, una pipa de gas se incendió y estalló en Mexicali, Baja California.

Los reportes indican que la nueva explosión de la unidad de la empresa Silza en Mexicali que ocurre a 2 meses de la tragedia de Iztapalapa, se registró en el bulevar Terán Terán, en Mexicali.

#IMPORTANTE 🚨 En #BajaCalifornia, un camión con cilindros de gas LP estalló en #Mexicali. Al momento, no se reportan heridos, aunque sí daños materiales. Revelan a #cachoperiodista que el incidente se trataría de un sabotaje. 📢



Silza protagoniza nueva explosión; camioneta con tanques de gas estalló en Mexicali

A 2 meses de la tragedia de Iztapalapa en la que murieron 32 personas y otras 52 resultaron lesionadas, la empresa Silza se vio involucrada en una nueva explosión en Mexicali, Baja California.

Fue la tarde del martes 11 de noviembre cuando se registró la explosión de una camioneta de la misma empresa que transportaba varios tanques de gas con capacidad de 45 kilos.

Sobre lo ocurrido, se dio a conocer que la explosión del vehículo propiedad de la empresa Silza en Mexicali, se registró debido a que el motor de la camioneta falló y se incendió.

La explosión de la unidad provocó la pérdida total de la misma, así como afectaciones en distintos inmuebles de la zona en la cual se registraron los hechos:

Varias viviendas

Un comercio

Árboles de la zona

A pesar de lo anterior, las autoridades de Protección Civil y servicios de emergencia que acudieron al lugar para sofocar las llamas, destacaron que no se presentaron personas lesionadas.

Vidos muestran explosión de camioneta de empresa Silza en Mexicali

En videos que circulan en redes sociales sobre la explosión en Mexicali de la camioneta con tanques gas de la empresa Silza, se puede observar que el fuego sí inició en el motor de la unidad.

Debido a lo anterior, por varios minutos el vehículo se comenzó a consumir en las llamas, pero dado que los tanques de 45 kilos estaban en la batea de la camioneta, el fuego tardó en llegar hasta ellos.

Sin embargo, una vez que el calor llegó hasta los cilindros, se produjo una gran explosión que se pudo observar hasta algunas calles aledañas al sitio en el que se desarrollaron los hechos.