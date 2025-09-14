Sandra Barajas Matías, hermana de Alicia Matías Teodoro, la mujer que protegió con su cuerpo a su nieta en la explosión en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, CDMX, señaló que hubiera preferido que no sea considerada como una heroína por la forma en que murió.

Al anunciar que tendrá un funeral privado, dijo que su hermana fue una gran mujer que dio una gran educación a su familia.

Luego de señalar que Alicia Matías Teodoro demostró la mujer que es, dijo que podría descansar en paz tras el accidnete provocado por una pipa de Gas Silza.

“Mi hermana ha sido una gran mujer… lo es… yo hubiese preferido que mi hermana no fuera la heroína que es y hubiese preferido que mi hermana no fuera el ejemplo de todos los mexicanos… ella demostró la mujer es…. le diría que puede descansar…” Sandra Matías Teodoro

Alicia Matías Teodoro, la abuelita heroína, es parte de los 13 muertos por explosión en Iztapalapa

La muerte de la señora Alicia Matías Teodoro, la llamada abuelita heroína, es una de las 13 que se han registrado hasta este momento, mientras 40 personas siguen hospitalizadas tras el accidnete en Iztapalapa, CDMX.

Su funeral será privado, habrá una misa de cuerpo presente y posteriormente será cremada como deseó mucho antes.

Previamente la hermana dijo “confirmar el deceso de mi hermana Alicia Matías Teodoro… estamos viviendo nuestro duelo… necesito que ahorita no me las aborden, que ahorita no les pregunten qué sienten porque ellas están devastadas y ellas tiene en el dolor a flor de piel”.

Nieta de Alicia Matías Teodoro sigue hospitalizada tras explosión en Iztapalapa

La hermana de la fallecida dijo que hasta el funeral ella dejará de dar declaraciones ya que el asunto de la nieta hospitalizada le corresponde a otros familiares.

Dijo que fueron apoyadas por las autoridades y los gastos del funeral están cubiertos.

Finalmente agradeció a los medios de comunicación por el acompañamiento al caso.

“Ustedes no apoyaron mucho… todos los gastos están cubiertos”, dijo al platicar con medios de comunicación.