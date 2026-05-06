Se confirmó el concierto de Los Auténticos Caligaris en Estadio GNP Seguros. Acá el precio de boletos, fecha y preventa.

Ocesa anunció que Los Auténticos Decadentes se unen a Los Caligaris con “La Formula Perfecta” para realizar una gira única de conciertos por CDMX y:

San Luis Potosí: 1 de noviembre en el Parque Tangamanga II

Monterrey: 20 de noviembre en el Auditorio Banamex

Precio de boletos para el concierto de Los Auténticos Caligaris en Estadio GNP Seguros

De momento, no se han liberado los precios de boletos para el concierto de Los Auténticos Caligaris en Estadio GNP Seguros de CDMX.

Sin embargo, se espera que las entradas vayan desde lo 650 a los 2 mil 500 pesos.

Toma en cuenta que la tarifa depende mucho de la zona del Estadio GNP que se elija.

Los Auténticos Decadentes (@autenticosdecadentes / Instagram)

Fecha del concierto de Los Auténticos Caligaris en Estadio GNP Seguros

El concierto de Los Auténticos Caligaris en Estadio GNP Seguros ya tiene fecha y horario confirmados:

Fecha de concierto: viernes 27 de noviembre

Horario: 9:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Los Caligaris (Los Caligaris )

Preventa de boletos para el concierto de Los Auténticos Caligaris en Estadio GNP Seguros

La preventa de boletos para el concierto de Los Auténticos Caligaris en Estadio GNP Seguros será vía Ticketmaster:

Preventa Banamex: jueves 7 de mayo, a partir de las 2:00 de la tarde

Venta general: viernes 8 de mayo, a partir de las 2:00 de la tarde

Clientes con tarjetas Banamex podrán diferir sus compras con hasta 3 meses sin intereses en transacciones superiores a los 3 mil pesos.