Se confirmó el concierto de Los Auténticos Caligaris en Estadio GNP Seguros. Acá el precio de boletos, fecha y preventa.
Ocesa anunció que Los Auténticos Decadentes se unen a Los Caligaris con “La Formula Perfecta” para realizar una gira única de conciertos por CDMX y:
- San Luis Potosí: 1 de noviembre en el Parque Tangamanga II
- Monterrey: 20 de noviembre en el Auditorio Banamex
Precio de boletos para el concierto de Los Auténticos Caligaris en Estadio GNP Seguros
De momento, no se han liberado los precios de boletos para el concierto de Los Auténticos Caligaris en Estadio GNP Seguros de CDMX.
Sin embargo, se espera que las entradas vayan desde lo 650 a los 2 mil 500 pesos.
Toma en cuenta que la tarifa depende mucho de la zona del Estadio GNP que se elija.
Fecha del concierto de Los Auténticos Caligaris en Estadio GNP Seguros
El concierto de Los Auténticos Caligaris en Estadio GNP Seguros ya tiene fecha y horario confirmados:
- Fecha de concierto: viernes 27 de noviembre
- Horario: 9:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
Preventa de boletos para el concierto de Los Auténticos Caligaris en Estadio GNP Seguros
La preventa de boletos para el concierto de Los Auténticos Caligaris en Estadio GNP Seguros será vía Ticketmaster:
- Preventa Banamex: jueves 7 de mayo, a partir de las 2:00 de la tarde
- Venta general: viernes 8 de mayo, a partir de las 2:00 de la tarde
Clientes con tarjetas Banamex podrán diferir sus compras con hasta 3 meses sin intereses en transacciones superiores a los 3 mil pesos.