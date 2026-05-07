Se busca a Lucía Martínez Cortes, una niña de tres años que fue vista por última vez el 5 de mayo de 2026 en Polanco, CDMX.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó de inmediato una Alerta Amber para coordinar su búsqueda urgente.

Esta es la ficha de búsqueda de Lucía Martínez Cortes, niña de 3 años desaparecida en CDMX

La niña de 3 años Lucía Martínez Cortes desapareció en la colonia Polanco, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Buscan a Lucía Martínez Cortes, niña de 3 años desaparecida en CDMX (@AAmberCDMX / X )

Estos son los datos de la ficha de búsqueda de Lucía Martínez Cortes:

Edad: 3 años

Género: Femenino

Nacionalidad: Mexicana

Estatura: .95 centímetros

Complexión: Delgada

Tez: Piel clara

Cabello: Castaño, ondulado

Ojos: Café oscuro, grandes

Ropa que vestía: Vestido rosa con mariposas

Lucía Martínez Cortes fue vista por última vez en la colonia Polanco I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Esto es lo que se sabe de la desaparición de Lucía Martínez Cortes, niña de 3 años

De acuerdo con la cuenta de X ‘Vigia Ciudadano’, la familia de Lucía Martínez Cortes había reportado que la menor habría sido sustraída presuntamente por su niñera y chofer.

Quienes también habrían desaparecido desde ese momento junto con Lucía Martínez Cortes.

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre la desaparición de Lucía Martínez Cortes y si ya hay alguna pista sobre su paradero.

A través de las redes sociales se ha pedido la colaboración ciudadana para poder localizar a la niña de tres años de edad.