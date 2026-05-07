El antro Japan, ubicado en la colonia Roma de la CDMX, denunció amenazas y ataques en redes sociales por parte de simpatizantes del movimiento MAGA luego de anunciar que cobraría 5 mil pesos de cover a ciudadanos estadounidenses como protesta por la gentrificación.

La polémica comenzó después de que Japan publicara en Instagram que los ciudadanos de Estados Unidos no recibirían descuentos en la entrada, mientras que mexicanos, latinoamericanos, estudiantes y maestros sí tendrían precios preferenciales siendo su forma de ir contra la gentrificación.

La medida del antro Japan CDMX fue presentada como una crítica a la gentrificación y a las políticas del presidente Donald Trump contra México, la cual ha dividido a usuarios en redes.

“Para todos los que nos amenazan: Saldrá un artículo mas y ese será el fin del tema de nuestra parte. TODAS las instituciones gubernamentales a nivel local, estatal y varias federales nos conocen, nos han verificado y nos tienen medianamente en su consideración. Atenderemos cualquier denuncia como siempre lo hemos hecho.” Japan CDMX

Japan responde a amenazas de simpatizantes MAGA

A través de una nueva publicación en Instagram, el antro Japan en CDMX aseguró que comenzó a recibir amenazas y mensajes de odio presuntamente enviados por simpatizantes MAGA tras viralizarse su política de cover para estadounidenses.

En el mensaje, el establecimiento acusó que varias cuentas extranjeras lanzaron insultos y advertencias luego de que su iniciativa se volviera tendencia en redes sociales.

Además, defendieron la medida como una protesta simbólica contra el aumento de rentas y el desplazamiento de habitantes en zonas como Roma y Condesa siendo esta la gentrificación de la que están en contra:

El caso del antro Japan alcanzó difusión internacional después de que medios extranjeros retomaran la historia y señalaran el creciente malestar en CDMX por la llegada masiva de nómadas digitales estadounidenses.

Antro Japan CDMX revela que ha recibido amenazas de MAGA (@japan_cdmx / Instagram )

Japan acusa a Donald Trump de “violador” en nueva publicación

En otra publicación difundida por Japan en Instagram, el antro lanzó críticas directas contra Donald Trump y lo llamó “violador”, lo que incrementó todavía más la conversación en redes sociales.

La publicación fue compartida después de que usuarios conservadores de Estados Unidos criticaran la decisión del establecimiento y llamaran a boicotear el lugar.

“Su presidente está acusado de ser un violador y de comerse a los bebés, y sin embargo, ustedes están discutiendo por un club.” Japan CDMX

El conflicto digital ocurre mientras crece el debate en la CDMX sobre gentrificación, turismo extranjero y el impacto económico que ha provocado la llegada de estadounidenses a colonias tradicionales de la capital mexicana.