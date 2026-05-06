ARMY de Japón confundió un albur con la dirección del hotel de BTS en México

Un albur mexicano desató un malentendido entre el ARMY de Japón, que interpretó literalmente una broma sobre la supuesta ubicación del hotel de BTS en México.

La publicación viral de una fan local fue tomada como filtración de información sensible de BTS, lo que generó indignación internacional y críticas por poner en riesgo la seguridad del grupo.

Ante la confusión, el Instituto de Lengua Japonesa Yakurefu emitió un comunicado para explicar la naturaleza humorística del albur, subrayando las diferencias culturales en la interpretación del lenguaje.

ARMY de Japón confunde el albur con la ubicación del hotel de BTS en México

Tras la llegada de BTS a México, surgió un conflicto digital debido a una publicación de una seguidora local que bromeaba sobre el hospedaje del grupo.

BTS, grupo de K-pop (@bts.bighitofficial / Instagram)

A través de la cuenta de X @goldenbyjk_ se publicó un mensaje en donde se usó el albur para hablar sobre la ubicación del hotel de BTS en México.

Sin embargo, el mensaje fue tomado literalmente por el ARMY de Japón y otros países, quienes de inmediato denunciaron la filtración de la ubicación real de BTS.

En redes sociales, el ARMY criticó la cuenta por presuntamente poner en riesgo la seguridad de BTS al revelar información delicada sobre su ubicación y no respetar su privacidad.

Ante la indignación internacional, el Instituto de Lengua Japonesa Yakurefu intervino para aclarar que se trataba de una estructura lingüística humorística y no de información verídica.

“Actualmente, los ARMY (fans) de varios países están furiosos gritando ‘¡No revelen la dirección de los idols!’, pero tranquilícense. Esta dirección no existe en la realidad. Se trata de un ‘Albur (álbur = juego de palabras subido de tono altamente elaborado)’ que aprovecha la conexión de sonidos en español" Instituto de Lengua Japonesa Yakurefu

Aunque la explicación ayudó a calmar las tensiones, el incidente resaltó las profundas diferencias culturales y la facilidad con la que el humor regional puede malinterpretarse globalmente.

Este fue el mensaje con albur que generó controversia por presuntamente recelar el hotel de BTS en México

En medio de la expectación por las presentaciones programadas en el Estadio GNP Seguros de BTS como parte de su gira World Tour ‘Arirang’, una usuaria bromeó con la ubicación del hotel del grupo.

La cuenta de @goldenbyjk_ escribió que BTS se hospedaba en el “Hotel Beato Carlo en la colonia Lomas Turbas”.

El mensaje de inmediato se viralizó en las redes sociales y es que los ARMY mexicanos de inmediato entendieron que se trataba de un chiste de doble sentido.

Sin embargo, no pasó lo mismo con los ARMY de otros países y es que algunos consideraron que el tono de albur era “irrespetuoso”.