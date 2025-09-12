¿Murió Alicia Matías Teodoro? El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó que, hasta las 22:00 horas de este jueves 11 de septiembre, 9 personas han muerto y otras 77 resultaron lesionadas durante la explosión en el puente de La Concordia.

La Secretaría de Salud Pública de la CDMX informó que 9 personas han muerto por la volcadura y explosión de una pipa de gas LP en el puente La Concordia, en Iztapalapa.

Entre las víctimas mortales, según la dependencia capitalina, está la abuela que salvó a su nieta durante la explosión, identificada como Alicia Matías Teodoro.

¿Murió Alicia Matías Teodoro? Secretaría de Salud rectifica y confirma que sigue viva

A través de una tarjeta informativa difundida la mañana de este viernes 12 de septiembre, la Secretaría de Salud Pública de la CDMX admitió su equivocación en la información difundida sobre las personas fallecidas tras el incidente en La Concordia y confirmó que la señora Alicia Matías Teodoro aún se encuentra viva.

La dependencia señaló que Alicia Matías Teodoro se encuentra con vida, en estado de salud grave, y que está recibiendo atención médica integral y especializada por parte equipos de salud, quienes se mantienen en contacto con su familia.

Al lamentar su equivocación, la Secretaría de Salud de CDMX indicó que la lista actualizada de víctimas del accidente “será publicada a la brevedad”.

“Lamentamos profundamente esta situación y ofrecemos una sincera disculpa a la familia, a quienes reiteramos nuestro respeto y solidaridad en este momento sensible”, agregó.

Dijo que ya revisa los procedimientos internos de verificación para evitar que un hecho así vuelva a repetirse y reforzar la certeza en la información que compartimos con la ciudadanía.

Secretaría de Salud Pública de la CDMX confirma que Alicia Matías Teodoro sigue con vida (Especial)

¿Murió Alicia Matías Teodoro? Familiares niegan que abuela que salvó a su nieta haya muerto

Tras difundirse la presunta muerte de Alicia Matías Teodoro, sus familiares rechazaron la versión y aseguraron que aún se encuentra con vida.

Uno de sus familiares dio más detalles del último parte médico que tenían sobre la mujer e indicó que uno de sus pulmones se encuentra delicado por la cantidad de humo que inhaló.

Dijo que la abuela que salvó a su nieta se encuentra en proceso de que su sangre y sus riñones se limpien, así como que su hígado se encuentra estable.

No obstante, señaló que todavía están a la espera de más noticias de los médicos.

Luego del accidente en La Concordia, tanto la abuela como su nieta fueron trasladadas al hospital Magdalena de las Salinas, donde son atendidas por las quemaduras en sus cuerpos.

Alicia Matías Teodoro: Secretaría de Salud de CDMX borra publicación donde confirmaba su muerte

La mañana de este viernes 12 de septiembre, la Secretaría de Salud Pública de la CDMX borró la publicación donde confirmaba la muerte de Alicia Matías Teodoro y otras ocho personas más tras la explosión de una pipa en La Concordia.

En una gráfica adjunta a la publicación, la dependencia capitalina reportaba que Alicia Matías Teodoro tenía 35 años de edad y no 49 como refirió la hija de la mujer.

Usuarios encontraron otras imprecisiones en la información oficial difundida por el gobierno de la CDMX como que la joven Ana Daniela Barragán Ramírez no tenía 25 años como lo indicaba la dependencia, así como que ya habría una persona fallecida —confirmada por sus propios familiares— que no se encontraba en el listado.

Asimismo, cuestionaron que según la lista de víctimas difundida por la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, había un total de 94 víctimas, pero en la publicada por la Secretaría de Salud Pública sólo eran 86.

También evidenciaron que una de las personas muertas fue reportada por el gobierno capitalino como Miguel Cano Rodríguez, pero en realidad su nombre era “Misael”.

Luego de ser exhibidas todas los errores e imprecisiones, la publicación fue eliminada.