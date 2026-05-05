Toluca vs América juegan en semifinales de la Liga MX Femenil. El partido es el jueves 7 de mayo de 2026 y será transmitido por ViX, YouTube y Canal 9.

Partido: Toluca vs América

Fase: Ida semifinales

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Jueves 7 de mayo de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: ViX, TUDN, YouTube y Canal 9

Toluca elimina a Tigres en cuartos de Liga MX Femenil (mexsport / Jose Hernandez)

Toluca vs América: ¿Cuándo ver el partido de la Liga MX Femenil?

Toluca vs América se enfrentarán el jueves 7 de mayo como parte de las semifinales de la Liga MX Femenil.

Toluca vs América: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX Femenil?

El Toluca vs América será transmitido por las plataformas TUDN, ViX, YouTube y Canal 9.

Partido: Toluca vs América

Fase: Ida semifinales

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Jueves 7 de mayo de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: ViX, TUDN, YouTube y Canal 9

América Femenil avanza a semifinales (@AmericaFemenil)

¿Cómo llegaron Toluca y América a semifinales de la Liga MX Femenil?

Toluca dio la sorpresa y eliminó a Tigres en los cuartos de final de la Liga MX Femenil, para citarse con América en las semifinales.

América se mantiene como favorito al título tras avanzar con claridad sobre las Bravas del FC Juárez en los cuartos de final de la Liga MX Femenil.