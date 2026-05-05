Reyna Gómez, madre de Carolina Flores, habló sobre un segundo móvil del feminicidio de la exreina de belleza, quien recibió una indemnización millonaria.

Acorde con lo señalado en entrevista, la muerte del papá de Carolina Flores terminó en un proceso judicial por haber sido asesinado por guardias de seguridad en 2022.

Los tíos de Carolina Flores habían mencionado la probabilidad de que Erika Herrera la asesinara por el dinero, en complicidad con su hijo y esposo de la joven.

Madre de Carolina Flores apunta que feminicidio puede tener otro móvil por indemnización

En entrevista con MafianTV, la madre de Carolina Flores confirmó que la joven recibió una indemnización que ascendería de los 2 millones de dólares, aunque no aclaró la cifra.

Carolina Flores, ex reina de belleza (@notacentralmx / X )

Al respecto, la mamá de Carolina Flores espera que la indemnización sea investigada también como móvil de su feminicidio de parte de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México.

Esto debido a que el control de la indemnización podría quedar en control de Alejandro Sánchez, por lo cual, junto a su versión, ha sido señalado de estar involucrado en el feminicidio.

Asimismo, Reyna Gómez descartó que ella esté en búsqueda del dinero que habría dejado Carolina Flores, el cual sólo le correspondería a su hijo menor de un año.

Dicha aclaración se da ante las acusaciones que circulan en redes sociales, referente a que no ha llorado ni reclamaba justicia por el feminicidio de Carolina Flores.

Madre de Carolina Flores no está tranquila pese detención de Erika Herrera

Reyna Gómez espera que la Fiscalía de CDMX siga la investigación sobre el feminicidio de Carolina Flores tras la detención de Erika Herrera.

Explica a su vez que ha prometido a Carolina Flores que se hará justicia por su injusto feminicidio, ya que la joven debería estar viva y de visita con ella.

Aclara que pese a la detención de Erika Herrera, todavía no está tranquila, ya que considera que no es suficiente el que la suegra de Carolina Flores pase la vida en la cárcel.