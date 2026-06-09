Clara Brugada suspendió su agenda oficial del martes 9 de junio para atender de forma directa el conflicto con la CNTE, que había anunciado una marcha masiva rumbo al Estadio Banorte a dos días de la inauguración del Mundial 2026.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México participó en una mesa de trabajo con autoridades federales y locales para abordar el tema de la CNTE.

En tanto, policías de la SSC de CDMX desplegaron un operativo para frenar el avance de los manifestantes sobre calzada de Tlalpan, quienes finalmente se replegaron hacia su plantón en el Centro Histórico.

Clara Brugada pospuso su agenda por marcha de la CNTE al Estadio Banorte

En protesta por el incumplimiento de sus demandas, maestros de la CNTE anunciaron una marcha rumbo al Estadio Banorte a tan solo 2 días de la inauguración del Mundial 2026.

Ante la amenaza del magisterio disidente sobre un boicot contra el certamen deportivo, la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, decidió atender el asunto de forma directa.

Así ocurrió debido a que Clara Brugada suspendió diversas actividades oficiales que tenía programadas para llevar a cabo a lo largo del martes 9 de junio.

Durante la mañana, encabezó el banderazo de salida de la Ruta El Chapulín, en el Cetram Chapultepec, pero ya no acudió a la inauguración de estaciones de la Línea 2 del Metro.

Clara Brugada en mesa de trabajo con autoridades federales (@ClaraBrugadaM/X)

Ante ello, Clara Brugada compartió un mensaje en redes sociales en el que informó que participó en una mesa de trabajo con Omar García Harfuch, Rosa Icela Rodriguez y Pablo Vázquez.

Con respecto a lo ocurrido durante el encuentro, la jefa de Gobierno se limitó al referir que la “coordinación y el trabajo conjunto” permiten fortalecer la protección de la ciudadanía.

Policías impidieron que maestros de la CNTE llegaran al Estadio Banorte

Ante el anuncio que maestros de la CNTE lanzaron sobre marchar al Estadio Banorte a un par de días del inicio del Mundial 2026, autoridades de la CDMX desplegaron un operativo especial.

Como parte del despliegue, policías capitalinos se apostaron en el cruce de Calzada de Tlalpan y División del Norte y colocaron una pipa con agua entre las patrullas para frenar el avance de los manifestantes.

Por lo anterior, cerca de las 14:00 horas los docentes comenzaron a replegarse y decidieron de regresar al plantón del Centro Histórico, pero amenazaron con volver a intentar llegar al Estadio Banorte.