El 11 de abril de 2026, 4 días antes de ser víctima de feminicidio, Carolina Flores publicó un último video en TikTok por medio del que demostró su gusto por Justin Bieber.

En el clip, la Miss Teen Universe Baja California 2017 realizó un lipsync en torno a un antiguo audio del cantante y lo defendió por su reciente presentación en Coachella.

El video que se trató del último que Carolina Flores compartió antes de ser asesinada en la Ciudad de México (CDMX), acumula millones de visualizaciones y miles de likes.

Carolina Flores defendió a Justin Bieber en su último video de TikTok

El 15 de abril de 2026, Erika María Guadalupe Herrera Coriant discutió brevemente con su nuera, Carolina Flores y luego la asesinó tras asestarle 8 disparos de arma de fuego.

Unos cuantos días antes de ser víctima de feminicidio en un departamento de Polanco, la joven modelo de 27 años de edad compartió un último video en su cuenta de TikTok.

En él, quien fuera Miss Teen Universe Baja California 2017, defendió al cantante Justin Bieber por la polémica que se desató debido a su presentación en el festival Coachella.

En el video, Carolina Flores realizó un lipsync con el audio del freestyle que Justin Bieber hizo en 2011 para la estación radio Power 106 sobre el beat de Otis, canción de Jay-Z y Kanye West.

Asimismo, en su clip Carolina Flores cuestionó de forma irónica sobre el motivo por el que ciertas personas no se sabían esa “canción” durante la presentación de Justin Bieber.

Fans de Justin Bieber lamentan feminicidio de Carolina Flores

Hasta la publicación de esta nota, el último video que Carolina Flores compartió en TikTok acumula más de 1.4 millones de visualizaciones, además de que suma más de 15 mil likes.

Asimismo, cuenta con más de 400 comentarios, muchos de ellos realizados por fans de Justin Bieber en los que expresan su pesar por el feminicidio de la joven de 27 de años.

“Perdimos una belieber“, es uno de los comentarios que más me gusta ha recibido, así como otros en los que se exige justicia y se manifiesta la tristeza que causa el asesinato.