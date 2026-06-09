El futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, podría perderse el inicio del Mundial 2026 con la Selección de España debido a problemas con la visa de Estados Unidos.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, solicitó que no se permita la entrada de Lamine Yamal a Estados Unidos por ondear la bandera de Palestina durante la celebración del título del FC Barcelona.

Lamine Yamal fue criticado por presuntamente fomentar el odio

Y es que luego de conseguir el título del FC Barcelona en la Liga de España, el ministro israelí, Israel Kratz, criticó al futbolista Lamine Yamal por fomentar el odio.

“Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamas, una organización que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre”, dijo el ministro israelí.

Dijo que como Ministro de Israel no guardará silencio y hará frente a la incitación contra el país y contra el pueblo judío.

Ante ello y a pocos días de que inicie el Mundial 2026, el futbolista español podría perderse el debut con su selección a causa de dicha situación.

Lamine Yamal recibe críticas tras aparecer con bandera palestina en festejo del Barcelona. (AP)

¿Cuándo debuta España en el Mundial 2026?

La Selección de España debutará en el Mundial 2026 el lunes 15 de junio de 2026 enfrentando a Cabo Verde.

El partido se jugará en el Mercedes-Benz Stadium en punto de las 10 horas, tiempo del centro de México, duelo que podría perderse Lamine Yamal por los problemas de visado.