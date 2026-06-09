El gobierno de México emitió un decreto en Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que ordena la suspensión de actividades presenciales en oficinas de gobierno y pasar a la implementación de home office en la medida de lo posible el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026.

“Con motivo de la celebración de los eventos a desarrollarse el 11 de junio de 2026, vinculado a las inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, con el objetivo de contribuir a la movilidad… se instruye a las dependencias… implementen esquemas de teletrabajos…” DOF

El gobierno de Claudia Sheinbaum dijo que el objetivo es contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de actividades administrativas y la eficiencia en la prestación de servicios.

El decreto fue aprobado por la presidenta Claudia Sheinbaum el 8 de junio publicado este 9 de junio en el DOF.

Excepciones del decreto que suspende actividades en oficinas el 11 de junio

El decreto de suspensión de actividades presenciales en oficinas de gobierno durante la inauguración del Mundial 2026 aplica solo para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con sede en la Ciudad de Mexico (CDMX).

Las opciones que se les indican son modalidades flexibles de organización laboral, como el home office o teletrabajo.

Únicamente estarán exentos del decreto en el DOF los servicios de:

Salud Atención médica Emergencias sanitarias Protección civil Atención a desastres Seguridad nacional Seguridad pública Protección ciudadana Control migratorio Control aduanero Infraestructura crítica que incluye transporte de todo tipo Movilidad y gestión vial Telecomunicaciones Suministro de energía Saneamiento Servicios logísticos asociados al Mundial 2026 Trámites y servicios públicos prioritarios Otros que requieran presencia fisica

Mundial 2026: piden home office en empresas privadas y concretan suspensión de clases

En su artículo segundo, el decreto exhorta a sector privado a que todas las actividades se realicen también en esquemas de trabajo a distancia en la medida de lo posible y de acuerdo con los artículos 330-A y 330-G de la Ley Federal del Trabajo.

Las clases también fueron suspendidas en todos los niveles del sistema educativo nacional, en escuelas públicas y privadas dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con sede en la CDMX.