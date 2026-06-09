La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó que el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026 no habrá trabajo presencial en diversas oficinas públicas y privadas.
El 11 de junio se llevará a cabo el partido inaugural México vs Sudáfrica, mismo en el que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no habrá labores en oficinas.
“Se suspenden las labores el día 11 de todas las oficinas públicas y privadas; que no haya tráfico, que no haya problemas el día de la inauguración del Mundial”.
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