Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez viajaron desde Los Ángeles a la CDMX para despedir a Jaime Sánchez Rosaldo, padre de la cantante, quien murió el 8 de junio de 2026.

Los servicios funerarios de Jaime Sánchez Rosaldo se realizan en una agencia privada, donde la familia ha decidido mantener el proceso en un entorno íntimo.

Eugenio Derbez y su esposa fueron vistos desde temprana hora en la funeraria, realizando trámites y recibiendo condolencias.

Se espera la llegada de figuras del medio artístico durante el funeral, aunque sin acceso a la prensa.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez despiden a Jaime Sánchez Rosaldo

El programa Venga la Alegría dio a conocer que Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez ya se encuentran en la funeraria donde se vela a Jaime Sánchez Rosaldo.

De acuerdo con el reportero del matutino, la pareja viajó desde Los Ángeles, se presume que llegaron durante la noche del 8 o en la madrugada del 9 de junio.

El reportero de Venga la Alegría confirmó que había visto a Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez en la agencia funeraria desde temprana hora, antes de que se abriera la sala asignada.

Eugenio Derbez fue captado alrededor de las 10 de la mañana platicando en el interior, vestía completamente de negro con lentes oscuros.

Mientras que Alessandra Rosaldo, que vestía de blanco con un abrigo café, fue vista junto a una de sus hermanas realizando los trámites burocráticos y exequias necesarios para el servicio funerario.

La familia ha optado por mantener el proceso de manera privada y no han ofrecido declaraciones a la prensa debido a su duelo.

Esto es lo que se sabe sobre los servicios funerarios de Jaime Sánchez Rosaldo

Los servicios funerarios de don Jaime Sánchez Rosaldo, quien falleció el día de ayer alrededor de las 6:30 de la tarde, se están llevando a cabo en una agencia funeraria.

La sala se abrió formalmente para los familiares a las 10:00 de la mañana, aunque se espera que los servicios funerarios se extiendan por un periodo de 24 horas.

Aunque inicialmente solo se encontraba la familia directa, se espera la llegada de miembros de la comunidad artística a lo largo del día.

Hasta el momento, no se ha especificado si el cuerpo será cremado o inhumado.