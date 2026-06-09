Los conciertos de México Vibra en el Auditorio Nacional están por suceder este 9 y 10 de junio para la celebración musical previa al Mundial 2026.

Así que prepara tu itinerario con todos los detalles de horarios de los conciertos de México Vibra 2026 en el Auditorio Nacional del 9 y 10 de junio que a continuación te dejamos:

Concierto del 9 de junio de México Vibra 2026 en el Auditorio Nacional

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto Duración: Se estima 3 horas de música en vivo Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 11:30 de la noche

Concierto del 10 de junio de México Vibra 2026 en el Auditorio Nacional

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto Duración: Se estima 3 horas de música en vivo Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 10:00 de la noche

México Vibra 2026 en Auditorio Nacional (México Vibra 2026 )

Artistas de los conciertos de México Vibra 2026 en Auditorio Nacional del 9 y 10 de junio

México Vibra 2026 en el Auditorio Nacional del 9 y 10 de junio tendrán a los siguientes artistas principales en concierto:

Alejandro Fernández (9 de junio)

Carin León (10 de junio)

México Vibra 2026 en Auditorio Nacional (México Vibra 2026 )

Mientras que los artistas que se presentan en concierto ambos días en México Vibra 2026 en el Auditorio Nacional son:

Manuel Mijares

Emmanuel

Lucero

Carla Morrison

Banda El Recodo

Timbiriche (con Alix, Mariana y Benny)

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar de los conciertos de México Vibra 2026, por último recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.