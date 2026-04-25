La abogada de la familia de Carolina Flores reveló que la joven y su esposo Alejandro Sánchez, habrían establecido un acuerdo de tutela de su hijo en caso de que alguno de los 2 muriera.

“Tenían un acuerdo que si algo les pasaba a uno o al otro, nada más ellos se podían hacer responsables de sus hijos, de su hijo en este caso” Abogada de la familia de Carolina Flores

De acuerdo con la representante legal de la familia de la víctima, el presunto acuerdo implicaba que si algo ocurría con alguno de los 2, solo ellos podían hacerse responsable del menor.

Por ello, explicó, Alejandro Sánchez habría tardado un día en denunciar el feminicidio de Carolina Flores, pues presuntamente estuvo preparado los detalles necesarios para hacer cumplir el acuerdo.

En esto consiste el supuesto acuerdo de tutela y Carolina Flores y Alejandro Sánchez

Al cumplirse 9 días del feminicidio de Carolina Flores en la CDMX, han surgido nuevos detalles del caso por los que también distintas interrogantes podrían comenzar a despejarse.

La abogada de la familia de la víctima narró que Reyna, la madre de Carolina Flores, cuestionó a Alejandro Sánchez sobre los motivos por los que tras el crimen se quedó en el departamento.

Ante ello, el esposo de la joven explicó que permaneció en el inmueble porque estableció un acuerdo con la modelo relacionado con la tutela de su hijo en caso de que alguno de los faltara.

“Nada más ellos se podían hacer responsables de sus hijos, de su hijo en este caso, y que ninguna de las abuelas se iba a hacer, este, responsable del niño” Abogada de la familia de Carolina Flores

Alejandro Sánchez y Carolina Flores tendrían acuerdo sobre la tutela de su hijo (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

En el presunto acuerdo, agregó, habrían establecido que solo ellos podían asumir la tutela de su hijo, pues se excluía la posibilidad de que cualquiera las las abuelas tomaran dicho papel.

Por ello, agregó la abogada, luego de que se cometió el feminicidio de su esposa, Alejandro Sánchez habría grabado diversos videos con instrucciones sobre el cuidado de su bebé.

Supuesto acuerdo explicaría demora en la presentación de la denuncia por el feminicidio de Carolina Flores

Tras explicar los términos del presunto acuerdo, la abogada sostuvo que el acuerdo sería la razón por la que Alejandro Sánchez tardó un día en denunciar el feminicidio de Carolina Flores.

En específico, porque dijo que el esposo de la víctima aseguró que durante las horas posteriores al feminicidio, grabó diversos videos con las instrucciones sobre el cuidado de su bebé.

Así lo habría hecho debido a que Alejandro Sánchez anticipaba la posibilidad de ser detenido y supuestamente se enfocó en garantizar la protección de su bebé mediante los videos de respaldo.