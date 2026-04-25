La mascota de Carolina Flores, un golden retriever, sería clave en el feminicidio y los momentos de tensión previa con su suegra y presunta asesina, Erika Guadalupe.

A diez días del feminicidio de Carolina Flores se siguen arrojando detalles sobre la relación entre la ex reina de belleza y su suegra, Erika Guadalupe Herrera, quien no la quería.

Esto fue revelado por la mejor amiga de Carolina Flores, quien a su vez exigió a las autoridades que se activen todas las alertas para buscar a la presunta feminicida.

La demanda se suma a la petición de que el viudo de Carolina Flores, Alejandro Sánchez Herrera también sea investigado bajo la Ley Monse.

Golden Retriever, clave en tensión previa a feminicidio de Carolina Flores (Captura de pantalla)

Un golden retriever: suegra de Carolina Flores viajó a CDMX

Tal como compartía en diversos videos, Carolina Flores tenía un golden retriever que se quedó en Ensenada tras mudarse a Ciudad de México el pasado diciembre 2025.

El golden retriever de nombre “Leo” se quedó a cuidado de su suegra, Erika Guadalupe, quien lo trajo a CDMX en carretera desde el sábado.

Ante su llegada, Carolina Flores pregunta a Erika Guadalupe detalles sobre el viaje, como se observa en el video que circula en redes, así como por el comportamiento de Leo.

Erika Guadalupe le menciona que hicieron las debidas paradas para el cuidado del golden retriever y momentos después disparó a Carolina Flores.

De ser cierto la conversación previa al feminicidio, Carolina Flores no estaba enterada que su suegra viajaría a CDMX para devolverles al golden retriever.

Golden Retriever, clave en tensión previa a feminicidio de Carolina Flores (Captura de pantalla)

Aunado a la declaración de su mejor amiga, quien visitó a Carolina Flores días antes, en la cual no estaba el golden retriever, ya que vivía con su suegra.

Erika Guadalupe no quería a Carolina Flores, afirma mejor amiga de la víctima

La mejor amiga de Carolina Flores también afirmó la mala relación que tenía con su suegra, quien nunca la quiso y sufría malos tratos de su parte.

Por lo mismo, la amiga de Carolina Flores afirmó que buscan presionar al gobierno para que se emitan las alertas y se logre la detención de Erika Guadalupe.

Ya que de ser ciertas las suposiciones, habría viajado cuatro días y recorrido más de 2 mil kilómetros para matar a Carolina Flores.