Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, fue arrestada junto a su hermano Antonio Flores Guerra, diputado local por el Partido de Trabajo (PT), después de una persecución en Coahuila.

La detención ocurrió la madrugada del martes 9 de junio, cuando Tania y Antonio Flores Guerra intentaron evitar una inspección policial mientras conducían una unidad blindada.

Ante la negativa, agentes policiales solicitaron apoyo de más elementos y ambos fueron bajados a la fuerza. Sin embargo, los hermanos fueron liberados horas más tarde y no se encontró nada irregular en su vehículo.

Detención de exalcaldesa de Múzquiz (Especial)

Tania Flores Guerra fue detenida tras huir e insultar a un policía en Múzquiz

Durante la madrugada del martes, colaboradores de Tania Flores Guerra realizaron una transmisión en vivo donde denunciaron ser perseguidos por elementos estatales que les exigían bajarse de la unidad.

Los hermanos Flores Guerra llegaron al lugar y pedían pruebas de que el vehículo iba a exceso de velocidad, ya que ese fue el argumento que el policía dio como motivo de la detención.

Luego de varios minutos parados, los hermanos abordaron el vehículo junto con sus colaboradores y huyeron, provocando la persecución que terminó solo 8 kilómetros más adelante.

Policías les bloquearon el paso y ordenaron descender de la unidad; Tania Flores Guerra se negó e insultó en reiteradas ocasiones a un elemento, por lo que este ordenó que la sacaran a la fuerza de la unidad.

Tania Flores de Guerra, exalcaldesa de Múzquiz (Eduardo Díaz)

Tania Flores Guerra fue liberada tras detención; denuncia abuso sexual

Poco después de la detención, ambos fueron liberados y la exalcaldesa de Múzquiz denunció abuso sexual por parte de los elementos que la sustrajeron del vehículo en el que viajaba con su hermano.

Aunque no habló sobre esta acusación, el fiscal de Coahuila, Federico Fernández, dijo que la detención ocurrió porque Tania Flores Guerra y su hermano huyeron, con amenazas y sin permitir que revisaran el vehículo.

No obstante, el fiscal reconoció que no encontraron nada irregular al interior del vehículo en el que fueron detenidos.