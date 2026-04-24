La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) giró una orden de aprehensión en contra de Erika Guadalupe Herrera, suegra de Carolina Flores.

La orden de aprehensión otorgada por un juez de control es derivada del video en el que se observa a Erika María asesinar a Carolina Flores por una “diferencia”.

De momento, la Fiscalía de CDMX todavía no ha compartido un boletín sobre la orden de aprehensión.

Sin embargo, agentes de la Policía de Investigación ya comenzaron a buscar la suegra de Carolina Flores, Erika María Guadalupe Herrera, quien estaría prófuga.

Erika Guadalupe, suegra de Carolina Flores, es buscada por feminicidio

Un juez de control de Ciudad de México habría girado una orden de aprehensión contra Erika Guadalupe, suegra de Carolina Flores, por el delito de feminicidio.

Fue la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio la que solicitó la orden de aprehensión como parte de la carpeta de investigación.

Acorde con lo señalado, hay suficientes datos de prueba que confirmarían su participación en el feminicidio, aunado al testimonio del esposo de Carolina Flores.

Entre ellas, la necropsia de Carolina Flores, ya que la ex reina de belleza de Baja California presentaba 12 heridas de arma de fuego, en tórax y cabeza.

Erika, suegra de Carolina Flores (Especial)

La orden de aprehensión para Erika Rodriguez, suegra de Carolina Flores, se da a una semana del feminicidio, ocurrido en la casa de la ex reina de belleza en Polanco.

Carolina Flores habría dejado Ensenada por problemas con su suegra

Aunque no se han dado a conocer las líneas de investigación de parte de la Fiscalía CDMX, se sabe que la suegra de Carolina Flores estaba de visita en CDMX.

Se ha señalado que Erika Guadalupe habría viajado a la ciudad sólo para matar a Carolina Flores, derivado de los diversos problemas que enfrentaban en Ensenada.

Alejandro Sánchez, viudo de Carolina Flores, dio a conocer que se mudaron de Ensenada por los problemas entre su esposa y su mamá.

Sin embargo, la Fiscalía CDMX también ha encontrado diversas inconsistencias en la declaración de Alejandro Sánchez. De momento no se ha señalado si será detenido.