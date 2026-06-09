Roberto Ruano, representante de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, advirtió que los palcohabientes del Estadio Banorte ingresarán con sus propios alimentos durante el Mundial 2026, respaldados por un fallo de un juez federal.

“Intentaremos introducir alimentos y bebidas porque no vamos a pagar un millón de pesos porque nos den sándwiches durante cinco días (...)”. Roberto Ruano, representante de la Asociación Mexicana de Titulares de Palco y Plateas.

Señaló que no están dispuestos a pagar precios excesivos impuestos por la FIFA, que calificó como abusivos.

El contrato firmado en los años 60 con el entonces Estadio Azteca, vigente por 99 años, garantiza este derecho.

En ese sentido, Roberto Ruano adelantó que, de impedirles el acceso al Estadio Banorte con sus propios alimentos, exigirán indemnización legal.

“Si el Estadio [Banorte] y FIFA, se niegan a cumplir con su mandato, el juez tiene la facultad de sancionar y aplicar medidas punitivas que van desde una multa, el arresto al director del estadio y podría inclusive, si se pone en riesgo la seguridad de la gente, que el partido se juegue a puertas cerradas”. Roberto Ruano, representante de la Asociación Mexicana de Titulares de Palco y Plateas.

Palcohabientes advierten que ingresarán al Estadio Banorte con sus propios alimentos

Roberto Ruano, representante de la Asociación Mexicana de Titulares de Palco y Plateas del Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, acusó el abuso de la FIFA por el Mundial 2026.

En una entrevista con Azucena Uresti, Ruano argumentó que los palcohabientes no están dispuestos a pagar 1 millón de pesos “por sandwiches” para el Mundial 2026 en el Estadio Banorte.

Por ello, aseguró que ingresarían con sus propios alimentos, pues ya tienen el respaldo de un juez federal que ampara el contrato que firmaron con el entonces Estadio Azteca en los años 60 y que debería ser respetado por 99 años.

Ruano explicó que el Estadio Banorte fue notificado de que hoy martes 9 de junio de 2026, los palcohabientes llevarían sus víveres para los partidos del Mundial 2026.

Asimismo, argumentó que si el Estadio Banorte o la FIFA no les permiten ingresar sus alimentos, por el fallo que obtuvieron de un juez federal, deberán indemizarlos posteriormente.

Palcohabiantes confirman respaldo de un juez federal a sus contratos

Palcohabiantes confirman fallo a su favor que la FIFA debe respetar por los contratos que ya tenían con el antes Estadio Azteca para sus palcos y plateas.

Ruano argumentó que no es opción que la FIFA y el Estadio Banorte puedan permitirles el uso de sus palcos en el Mundial 2026 desde el partido inaugural y hasta el último en CDMX.

Asimismo, explicó que si las autoridades deciden no hacer caso al fallo, habría implicaciones legales en su contra.