El titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que no se descarta a ningún político en las investigaciones por caso Carlos Manzo.
“No desestimamos ni vamos a soltar ningún tema. Conforme nos vaya arrojando la investigación, lo estaremos haciendo de manera objetiva”.Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán
Esto fue señalado a un mes del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien ya había señalado a diversos funcionarios de irregularidades en Michoacán, con un total de 93 denuncias.
En entrevista para MVS Noticias, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, negó que la investigación del caso Carlos Manzo al momento señale a algún funcionario; sin embargo, no se descarta.
Manuel López San Martín preguntó si hay algún político involucrado de los cuales había denunciado Carlos Manzo, sin embargo, hasta el momento no hay ninguna línea que lo indique.
De momento, el fiscal de Michoacán dio a conocer que sí hay más involucrados que los que se encuentran detenidos, aunque no dio a conocer nombres, ya que buscan más elementos para su detención.
Aunque sí mencionó que entre las conversaciones que se encontraron en dispositivos de Jorge Armando “El Licenciado” habría al menos 10 participantes.
Escoltas están acusados de omisión no de complicidad, aclara fiscal de Michoacán
Manuel López San Martín preguntó al fiscal de Michoacán si los escoltas estarían coludidos en el asesinato de Carlos Manzo, aunque la investigación lo descarta.
El fiscal de Michoacán aclaró que los 8 escoltas están señalados de omisión por comisión, ya que no mantuvieron protocolo y permitieron que el asesino de Carlos Manzo se acercara hasta en tres ocasiones.
Referente al disparo de uno de sus escoltas contra el agresor de Carlos Manzo, se sigue investigando, aunque habría declarado que lo hizo por el caos y circunstancias del momento.
El fiscal de Michoacán negó a su vez que las investigaciones arrojen alguna conversación entre 7 escoltas con los autores intelectuales.