La Fiscalía de Michoacán informó que sigue trabajando para resolver el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

El pasado 1 de noviembre, al concluir un evento público de Día de Muertos, fue asesinado Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, al ser atacado a balazos.

El regidor, identificado como Víctor Hugo, resultó herido y actualmente está fuera de peligro.

En el lugar fueron detenidas dos personas, mientras que se logró abatir a otro de los agresores, de quién se desconoce su identidad.

Carlos Manzo (Gobierno de Uruapan)

Asesinato de Carlos Manzo en Uruapan: Fiscalía sigue trabajando para identificar a agresor abatido

Entre los primeros reportes del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Carlos Torres Piña, fiscal General del Estado de Michoacán, dio más detalles al respecto.

A través de un video de redes sociales, detalló que el alcalde de Uruapan murió al ser trasladado al Hospital Fray Juan de San Miguel, tan sólo 20 minutos después de ser agredido con un arma corta de fuego de 9 milímetros.

También, en el lugar las autoridades lograron a abatir a uno de los agresores del alcalde de Uruapan, Michoacán, quien no ha podido ser identificado.

Las autoridades de Michoacán realizaron una búsqueda entre los objetos personales del agresor, pero estos no dieron clave acerca de su identidad, por lo que el fiscal estatal aseguró que seguirán trabajando para poder identificarlo.

En más avances de esta investigación, la Fiscalía de Michoacán informó que detuvo a dos personas que estarían relacionadas directamente con el asesinado de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

En tanto, autoridades del Gobierno de Michoacán como de la fiscalía, su área de homicidios, peritos y federales, así como el Gabinete de Seguridad, se trasladaron a Uruapan para seguir todas las indagatorias y poder resolver el asesinato de Carlos Manzo.