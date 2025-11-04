Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Michoacán, aspira a ser gobernadora del estado pese al reto de seguridad.

“Tengo plena confianza de que se puede construir Michoacán desde otra perspectiva”. Fabiola Alanís Sámano. diputada en Michoacán

Tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, la diputada local Fabiola Alanís Sámano ha expresado que el tema de seguridad en el estado de Michoacán es un reto.

Carlos Manzo (Gobierno de Uruapan)

Fabiola Alanís Sámano buscará gubernatura de Michoacán pese al reto de seguridad

En entrevista con López-Dóriga, la diputada local de Morena Fabiola Alanís Sámano expuso que aspira a la gubernatura de Michoacán y aseguró que la seguridad estatal será un reto.

“Es un gran desafío el tema de seguridad” Fabiola Alanís Sámano. diputada en Michoacán

Fabiola Alanís reveló que era cercana a Carlos Manzo, ya que el alcalde defendía “causas justas”, además de que en varias ocasiones se acercó a hablar sobre el tema del narcotráfico.

Respecto al tema de seguridad actual, Fabiola Alanís Sámano dijo que confía plenamente en la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum en el estado de Michoacán.