Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias “el Cuate” y miembro de Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue identificado por autoridades como el presunto asesino de Carlos Manzo.

De acuerdo con fuentes federales, Osvaldo Gutiérrez “el Cuate”, que murió abatido en el ataque del 1 de noviembre de 2025, era originario de la colonia Miguel Hidalgo de Apatzingán, Michoacán.

Se presume que el asesino de Carlos Manzo era familiar de un narcotraficante conocido como “El Prángana”, operador de los hermanos Álvarez Ayala, grupo vinculado al CJNG.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado a balazos (Pedro Anza / Pedro Anza)

Osvaldo Gutiérrez “el Cuate”, presunto asesino de Carlos Manzo, se encontraba bajo efectos de drogas al momento del ataque

En un principio, se había informado que el presunto asesino de Carlos Manzo, ahora identificado como Osvaldo Gutiérrez “el Cuate” del CJNG, podría tener entre 17 y 19 años de edad.

Asimismo, se informó que, durante la necropsia a Osvaldo Gutiérrez, se pudo constatar que “el Cuate” se encontraba bajo los efectos de las drogas cuando cometió el ataque contra Carlos Manzo.

Sin embargo, al momento de ser abatido Osvaldo Gutiérrez “el Cuate” no portaba alguna identificación, por lo que no había sido posible dar con su identidad de manera inmediata.

En entrevista con Azucena Uresti, el periodista Luis Chaparro reveló que, presuntamente, el CJNG habría ofrecido 50 mil pesos a dos sicarios para ejecutar a Carlos Manzo el 1 de noviembre de 2025.