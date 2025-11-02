Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su partido, condenaron el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

El pasado 1 de noviembre asesinaron a balazos a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán al terminar un acto público de Día de Muertos.

Su asesinato ha causado todo tipo de reacciones en la política mexicana, como es el caso del partido tricolor y Alito Moreno.

Alejandro Moreno y PRI condenan asesinato de Carlos Manzo; lo recuerdan como “valiente”

El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, causó un llamado de justicia de Alejandro Moreno y PRI para las autoridades del gobierno federal.

A su vez, tanto el dirigente nacional del PRI como su partido lamentaron los hechos y calificaron el asesinato de de “atroz” y “cobarde”.

En su mensaje en X, Alejandro Moreno recordó a Carlos Manzo como un "hombre valiente, que se atrevió a levantar la voz, a señalar la complicidad del gobierno y la pasividad de las instituciones frente al crimen organizado“.

Asimismo, aseguró que el alcalde de Uruapan fue asesinado por no callarse y enfrentar lo que el gobierno “prefiere ignorar”, en referencia a los reclamos anteriores de Carlos Manzo sobre la situación de seguridad en Michoacán.

“Carlos fue un hombre valiente, que se atrevió a levantar la voz, a señalar la complicidad del gobierno y la pasividad de las instituciones frente al crimen organizado. Lo asesinaron por no callarse, por enfrentar lo que Morena prefiere ignorar” Alejandro Moreno, dirigente nacional de PRI en X

Poco antes de que se confirmara el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, otro mensaje del PRI salió en redes sociales, donde estaban en espera de confirmar la noticia,.

Al respecto, calificaron este acto como un "cobarde atentado”.

“Condenamos enérgicamente el cobarde atentado contra el Presidente Municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, deseando de todo corazón que se encuentre bien, ante las noticias que circulan sobre su estado de salud. Este ataque no sólo es un crimen atroz, sino una afrenta directa al Estado mexicano y a la seguridad de todos los ciudadanos. No puede ni debe quedar impune. Expresamos nuestra total solidaridad con él, con su familia y con el pueblo de Uruapan." PRI en X

La Fiscalía de Michoacán sigue trabajando para resolver este crimen que dejó dos detenidos y a un agresor abatido, el cual no ha sido identificado por el momento.

Por ahora, se cuenta con el apoyo del gobierno federal para poder resolver el asesinato de Carlos Manzo.