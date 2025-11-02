Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, contaba con protección personal desde 2024.

Tras el asesinato de Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre, la Fiscalía estatal ha emprendido una investigación exhaustiva con el apoyo del gobierno federal en torno al crimen.

Ahora, por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Gabinete de Seguridad dio más información sobre este asesinato.

Omar García Harfuch confirma protección personal de Carlos Manzo desde diciembre 2024

Al iniciar esta conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, Omar García Harfuch confirmó que Carlos Manzo contaba con protección personal desde diciembre de 2024.

Asimismo, aseguró que tenía protección asignada y en mayo de este año tuvo otro reforzamiento adicional.

A petición del alcalde de Uruapan, él tenía como su seguridad inmediata a policía municipal que era de su confianza, así como a 14 elementos de la Guardia Nacional con seguridad periférica.

“Desde el mes de diciembre de 2024 contaba con protección asignada y en mayo de este año un reforzamiento adicional. Su seguridad inmediata era con la policía municipal de su confianza y la Guardia Nacional siendo 14 elementos con la seguridad periférica conforme a la petición del presidente municipal” Omar García Harfuch, titular SSPC

Además, el alcalde de Uruapan también contaba con dos vehículos a su disposición para su traslado seguro.

Sobre los avances de la investigación del asesinato del alcalde de Uruapan, desde el Gabinete de Seguridad informó que esta sigue en curso.

Adicionalmente dieron a conocer que realizan el análisis de videos del evento y cámaras del C5 para ubicar los movimientos del agresor.

Así como los videos de negocios y el levantamiento de entrevistas a testigos para no descartar ninguna línea de investigación, debido a que al momento no han dado información sobre el móvil de este asesinato.

Bajo el mismo tono que la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad aseguró que no habría impunidad en este asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.