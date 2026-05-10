Productores de frijol protestan por tercer día consecutivo en Zacatecas

Grupos de productores de frijol encabezaron protestas por tercer día consecutivo en el estado de Zacatecas, donde exigen que el gobierno federal acepte el acopio de mil 500 toneladas de frijol.

Los líderes campesinos advirtieron que, si no obtienen una respuesta positiva antes del lunes 11 de mayo, podrían llevar a cabo bloqueos en puntos estratégicos del estado, como:

Aeropuerto internacional de Zacatecas

Vías del tren

Carreteras

Instalaciones gubernamentales

Productores de frijol protestan por tercer día consecutivo en Zacateca (Adolfo Vladimir / Adolfo Vladimir)

Productores de frijol intentaron cancelar conciertos y sacaron a funcionarios de restaurantes durante protestas

Desde el jueves 7 de mayo, productores de frijol mantienen un plantón en el Congreso de Zacatecas debido a que, denuncian, miles de agricultores quedaron fuera del programa de acopio de frijol de Alimentación para el Bienestar.

Según explicaron sus dirigentes, agricultores de 7 entidades no lograron ingresar al programa federal de compra del grano, situación que afecta directamente sus ingresos y la comercialización de la cosecha.

La protesta por la falta de atención terminó en un intento de bloqueo del Multiforo para impedir el concierto de Ricardo Montaner, organizado por el gobierno estatal para celebrar el Día de la Madre.

Aunque no lograron su cometido, destacó que los campesinos irrumpieron en un restaurante y sacaron del lugar a la diputada de Morena Soledad Luévano y al secretario de la Función Pública estatal, Ernesto González.

En videos difundidos se observa cómo los campesinos se acercan a la mesa, los invitan a salir y los acompañan hacia la protesta mientras lanzan consignas como “El pueblo tiene la razón” y “Zapata vive, la lucha sigue”.

Protesta de productores de frijol en Zacatecas

Productores de frijol no llegaron a acuerdos de Sader

Pese a que productores, diputados locales y representantes del sector agropecuario se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), no se llegó a ningún acuerdo.

Según testigos, la falta de acuerdos se debió a que el titular de Sader, Ángel Oláis Ávila, dijo que “el programa ya está cerrado”, lo que generó molestia ante la falta de soluciones.

En consecuencia, manifestantes se trasladaron al Palacio de Gobierno de Zacatecas para buscar un encuentro con el gobernador David Monreal, pero no lograron localizarlo.