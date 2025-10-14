Durante un operativo en Uruapan que desplegaron la tarde hoy martes 14 de octubre, agentes de la Fiscalía de Michoacán fueron atacados a balazos por sujetos armados.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, los agentes de la Fiscalía de Michoacán llevaban a cabo un operativo en Uruapan para cumplimentar una orden de aprehensión, cuando fueron agredidos.

La información establece que el ataque contra los uniformados que participaban en las acciones, se cometió en un inmueble particular que se ubica en la calle Morelos, esquina con Lázaro Cárdenas.

Derivado de la agresión ejecutada por civiles armados, se reporta que uno de los agentes resultó lesionado, mientras que se indica que se logró la detención de 3 implicados en los hechos.

Nota en desarrollo. En breve más información.