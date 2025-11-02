En diferentes entrevistas con medios de comunicación, Carlos Manzo, alcalde de Uruapan ya había pedido ayuda a Claudia Sheinbaum por la inseguridad en su municipio y Michoacán antes de su asesinato.

El pasado sábado 1 de noviembre, el alcalde de Uruapan, Michoacán fue asesinado a balazos durante un evento público.

Tras su asesinato, en redes sociales recuerdan sus entrevistas donde hacía un respetuoso llamado a Claudia Sheinbaum para que volteara a ver la inseguridad en su municipio y el estado de Michoacán.

Carlos Manzo pidió ayuda a Sheinbaum por inseguridad en Michoacán

En una de las entrevistas de Carlos Manzo a medios, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum por la inseguridad que se vivía en Uruapan, así como en el estado de Michoacán, para que atendiera directamente la situación.

Incluso, en este “respetuoso llamado” el alcalde de Uruapan reveló que había votado Sheinbaum en las elecciones de 2024.

“Yo he hecho un llamado respetuoso y lo vuelvo a hacer un llamado respetuoso a la presidenta de la república para que volteé a ver a Uruapan, para que escuche las necesidades Uruapan. Mucha gente votó por ella en Uruapan, te voy a decir yo voté por Claudia, la presidenta” Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Alcalde de Uruapan ordena a policías municipales abatir a delincuentes (Carlos Manzo vía Facebook)

En otras revelaciones, el alcalde de Uruapan admitió que en Uruapan, Michoacán había dos grupos del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Caballeros Templarios.

En sus declaraciones, Carlo Manzo dio a conocer que su policía municipal habría logrado la captura de un jefe regional de plaza apodado “El Rino”.

Sobre si tenía miedo o no, el alcalde de Uruapan también reveló que como todo ser humano era una emoción que había sentido, pero que no tenía que dejarse dominar por ella.

También, en otras de las últimas declaraciones que dio, Carlos Manzo dijo que si tenía permiso del pueblo, tomaría “medidas radicales y disruptivas”.