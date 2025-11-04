La presidencia municipal de Uruapan, Michoacán, quedará en menos de Grecia Quiroz, la viuda de Carlos Manzo, luego del asesinato ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Lo anterior debido a que en reportes extraoficiales se indica que el cabildo del municipio habría tomado la decisión de designar a Grecia Quiroz como la nueva alcaldesa de la demarcación.

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo (Especial)

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, continuará legado como alcaldesa de Uruapan

A dos días del asesinato de Carlos Manzo, su viuda, Grecia Quiroz, habría sido la elegida para continuar el legado, pues se reporta que fue designada como la alcaldesa de Uruapan.

Sobre ello, reportes establecen que el cabildo decidió elegir a Grecia Quiroz como el perfil más adecuado para dar continuidad al proyecto político que encabezó Carlos Manzo.

En torno a dicho aspecto, medios locales señalan que al ser designada para ocupar el puesto, la presidenta honoraria del DIF Uruapan garantizó que va a seguir con la lucha de su esposo.

“Como bien lo dijo su hermano, aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha (...) Seguiremos luchando juntos” Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo

Cabe destacar que la designación de la viuda de Carlos Manzo como nueva alcaldesa de la demarcación, aún tiene que ser aprobada por el Congreso de Michoacán para que sea oficial.

Así se establece debido a que, por ley, la síndica Hilda Flor del Campo Maldonado asumió de inmediato el cargo como encargada de despacho, pero se trata de un puesto provisional.

Esposa de Carlos Manzo, Grecia Quiroz García (Yazmín Betancourt)

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, alcaldesa de Uruapan advirtió que no se rindirán

El 2 de noviembre de 2025, Grecia Quiroz encabezó en Uruapan, el funeral público de su esposo Carlos Manzo, quien fue asesinado la noche del 1 de noviembre durante la velada de muertos.

En el acto, la plaza central del municipio se llenó de flores y consignas, mientras Grecia Quiroz caminó junto al féretro de Carlos Manzo, acompañada por familiares, vecinos y simpatizantes.

Al tomar la palabra, la eventual nueva alcaldesa de Uruapan advirtió que el asesinato de su esposo no significa el fin de su legado, pues resaltó que “apagaron su voz, no la lucha”.

“Apagaron su voz, no la lucha, porque esta lucha no era solo de Carlos, era de todos nosotros, y yo les digo que no nos vamos a rendir, que vamos a seguir de pie en Uruapan, porque no mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México” Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo

Asimismo, al reconocer la valía del trabajo que realizó su esposo, Grecia Quiroz dijo que Carlos Manzo fue el “único que se atrevió a levantar la voz“ y el único que se atrevió a debatir y a hablar con la verdad.

De la misma forma, Grecia Quiroz destacó que la memoria de su esposo seguirá presente, ya que su administración fue un momento clave en la vida pública y política de Uruapan.