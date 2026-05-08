Violento ataque contra personal de Omar García Harfuch en Culiacán, Sinaloa resultó en la muerte de dos agresores y la captura de un sospechoso.

Durante un operativo de investigación en las cercanías de Culiacán, Sinaloa, las autoridades federales repelieron un ataque ejecutado por un grupo de civiles armados.

Así fue el violento ataque en Culiacán, contra personal de Harfuch que dejó saldo fatal en Sinaloa

Omar García Harfuch informó sobe un enfrentamiento armado en las cercanías de Culiacán, Sinaloa.

El enfrentamiento resultó en la muerte de dos agresores y la captura de un sospechoso vinculado a una célula criminal responsable de secuestros previos.

Tras controlar la situación, las fuerzas de seguridad confiscaron un arsenal compuesto por armas largas, granadas y equipo táctico, además de un vehículo marcado.

Violento ataque en Culiacán, Sinaloa, contra personal de Harfuch deja saldo fatal (@OHarfuch / X )

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