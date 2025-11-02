Autoridades federales coordinan investigación por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Urupan, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tras el asesinato a tiros de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán el pasado 1 de noviembre, fuerzas estatales y ahora las federales confirman su participación en torno a la investigación de este crimen.

Por su parte, desde redes sociales, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la participación de las fuerzas de seguridad federales que mantienen coordinación directa con Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.

Mientras que mandó sus condolencias a los familiares y amigos del alcalde de Uruapan, Michoacán.

“Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida.” Claudia Sheinbaum Pardo en X

Claudia Sheinbaum asegura que asesinato de Carlos Manzo no quedará impune

En el mensaje emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum desde sus redes sociales, aseguró que desde que tuvo conocimiento del asesinato del alcalde de Uruapan se comunicó directamente con Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.

Así como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien ha mantenido comunicación constante con el fiscal del estado, Carlos Torres Piña.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que hoy 2 de noviembre convocó al Gabinete de Seguridad para “garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad”.

También, reveló que había comunicación con los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional en Uruapan, además de que Carlos Manzo contaba con protección federal.

“Hoy convoqué a Gabinete de Seguridad para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad. Los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde y contaba con protección federal.” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México en X

Por este hecho de violencia, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo énfasis en que desde el inicio de su administración han trabajando en la Estrategia de Seguridad, pero que hechos tan lamentables como el asesinato de Carlos Manzo los motivaban a reforzarla.

Para cerrar su mensaje, Claudia Sheinbaum recordó que desde su gobierno han puesto todos sus esfuerzos “del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia”.