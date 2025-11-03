Samuel Ponce Morales, periodista y director de Acueducto Online, preguntó a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado, quién lo reemplazaría “cuando faltara”.

En el programa "Los demonios sueltos", Carlos Manzo fue invitado del periodista, quien lo cuestionó sobre la inseguridad que se vive en Uruapan así como sus acciones.

La entrevista ocurrió antes del asesinato del alcalde de Uruapan el 1 de noviembre de 2025, quién murió por múltiples impactos de bala en un evento público.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan (Especial)

Así respondió Carlos Manzo a Samuel Ponce Morales sobre quién lo reemplazaría “cuando faltara”

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue cuestionado directamente sobre quién podría reemplazarlo en caso de que muriera, esto ante la inseguridad que ha estado presente en su municipio.

En esta emisión del programa Los demonios sueltos, el periodista Samuel Ponce Morales lanzó la pregunta “¿en caso de qué tú faltaras siendo alcalde tú tienes quién te releve?"

A lo que el alcalde contestó que él podría morir por diferentes causas, sin imaginar que tiempo después sería asesinado en medio de un evento público.

“Esperemos que no pase, pero es algo que está presente día con día en un accidente, en una agresión, en una cuestión natural, una enfermedad, muchas cosas pueden estar presentes para que sean esos hechos. Constitucionalmente está previsto, a quién le corresponde si tú me hablas del legado político y del legado de la lucha, claro dentro de nuestro movimiento Independiente El Sombrero, hay compañeros y compañeras que me han acompañado durante mucho tiempo desde mis inicios y considero que traen la camiseta bien puesta y el sombrero bien puesto y que han de continuar con el trabajo que venimos realizando” Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Pero que en caso de morir por un accidente, una agresión, cuestión natural o hasta enfermedad, en la Constitución está establecido quién lo va a reemplazar.

Al referirse al legado político y de lucha, Carlos Manzo dijo que dentro del “movimiento independiente del sombrero”, había varios compañeros y compañeras que podrían reemplazarlo.

Además, el alcalde de Uruapan refirió que estos compañeros de lucha lo habían acompañado por muchos años y que sólo ellos podrían continuar con el trabajo que han realizado.

#Sucesos| Así habló Carlos Manzo de su posible muerte el lunes pasado... 👇



Fue el periodista Samuel Ponce Morales, director de Acueducto Online, quien le hizo la pregunta en el programa Los demonios sueltos. ⚠️⚠️



Y aquí lo que manifestó el entonces alcalde de Uruapan… pic.twitter.com/VcyzFL0CNb — Quadratín Michoacán (@Quadratin_) November 2, 2025

Por el momento, la síndica Hilda Flor del Campo Maldonado Medina, será quién asumirá el cargo como encargada del despacho de la presidencia municipal de manera temporal hasta por 60 días.

Y le corresponderá al Congreso del Estado asignar al titular definitivo del municipio de Uruapan.