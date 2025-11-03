Fiscalía de Michoacán informó los avances que han tenido en la investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo. Creen que el agresor podría ser menor de edad.

“Al revisar sus pertenencias no se encontró ninguna identificación, por lo que estaremos trabajando las próximas horas para lograr su identificación” Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía de Michoacán

En conferencia, Carlos Torres Piña, titular de la dependencia ministerial estatal, explicó que el asesino fue abatido en el lugar, pero continúan las investigaciones para esclarecer el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Fiscalía de Michoacán creen que el asesino de Carlos Manzo podría ser menor de edad

El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, durante la noche del 1 de noviembre de 2025 en los preparativos del Festival de Velas ha causado gran controversia.

Tras los hechos ocurridos, se llevó acabo una conferencia de prensa donde la Fiscalía de Michoacán reveló que están investigando si el asesino de Carlos Manzo podría ser menor de edad.

Esto luego de que se ha pedido información al Instituto Nacional Electoral (INE) para conocer más datos sobre el agresor y es que no se le encontró ninguna identificación.

Ya se encuentran trabajando para identificar al agresor mediante las huellas dactilares.

Si bien no se ha tenido una respuesta formal al tratarse de fin de semana, al no tener reportes en la base de datos del INE, creen que el asesino sería menor de edad o que no había solicitado su INE.

El fiscal destacó que por el momento se considera que el agresor era un joven de entre 17 y 19 años de edad.

Hasta ahora, su cuerpo hasta el momento no ha sido reclamado y se habilitó una línea telefónica anónima para que sus familiares puedan tener sus restos.

⚠️ “El presunto agresor podría ser un menor de edad”, confirma el fiscal Carlos Torres Piña sobre el caso del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. @FiscaliaMich pic.twitter.com/K7RUpO9F1M — La Periodista (@LaPeriodista_MX) November 3, 2025

Arma del asesinato de Carlos Manzo se encuentra ligada a dos homicidios más

Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía de Michoacán, reveló que en el lugar se decomisaron siete casquillos percutidos de bala y se aseguró un arma corta de calibre 9 milímetros.

Como parte de los adelantos en la investigación, el fiscal informó que esta arma se encuentra ligada a dos homicidios más en el municipio de Uruapan:

El primero de ellos fue un doble homicidio ocurrido en la colonia Tierra y Libertad, el pasado 16 de octubre.

Y el otro del 23 de octubre cuando se registró un ataque a un bar ubicado en la calle Gran Parada, colonia Ferrocarrilera. El saldo fue dos personas heridas, una de ellas falleció tras el ataque.

Al agresor se le practicaron pruebas de rodizonato de sodio en ambos brazos que dieron positivas, además de que dio positivo a anfetaminas y marihuana.