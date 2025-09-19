Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, reclamó a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, por ignorar la violencia que se vive en el municipio.

Carlos Manzo acusa a Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch por ignorar violencia en Uruapan

Este jueves 18 de septiembre, el alcalde Carlos Manzo acusó que Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch estarían orillando a la ciudadanía de Uruapan a tomar las armas contra el crimen organizado.

Carlos Manzo dijo que en repetidas ocasiones ha hecho un “llamado de auxilio” a la presidenta Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch para que atiendan el tema de violencia en Uruapan, pero lo han ignorado.

“Bastantes veces les he hecho un llamado de auxilio para que vengan a este municipio que está dentro de los focos rojos a nivel nacional y hasta este momento ni la presidenta de México ni Omar Garcia Harfuch han visitado Uruapan”. Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Alcalde de Uruapan afirma que el bienestar del pueblo está primero; llama a tomar las armas ante la violencia

El alcalde Carlos Manzo sostuvo que llamó a tomar las armas si la justicia no responde ante el crimen organizado en Uruapan, pues es a lo que los están orillando al atender el tema de seguridad.

Al ser cuestionado sobre si sabía que eso era un delito, el alcalde dijo que “está por encima el bienestar del pueblo” y acusó que abandonar al pueblo ante el crimen organizado también es un delito y una traición a la patria.