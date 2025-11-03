Hilda Flor del Campo Maldonado Medina asumirá la presidencia municipal de Uruapan

Hilda Flor del Campo Maldonado Medina será quien asuma la presidencia municipal de Uruapan, Michoacán, luego del asesinato del alcalde Carlos Manzo; te decimos quién es ella.

Carlos Manzo fue víctima de un ataque directo durante un evento por el Día de Muertos de 2025, por lo que ahora Hilda Flor del Campo Maldonado tomará la presidencia de Uruapan.

¿Quién es Hilda Flor del Campo Maldonado Medina? Te decimos todo lo que se sabe de quién asumirá la presidencia interina del municipio de Uruapan en Michoacán.

¿Quién es Hilda Flor del Campo Maldonado Medina?

Hilda Flor del Campo Maldonado Medina es actual miembro de la Sindicatura del municipio de Uruapan y, según la Constitución de Michoacán, será la próxima alcaldesa interina.

¿Qué edad tiene Hilda Flor del Campo Maldonado Medina?

La edad de Hilda Flor del Campo Maldonado Medina es desconocida.

¿Hilda Flor del Campo Maldonado Medina está casada?

No hay información pública sobre el estado civil de Hilda Flor del Campo Maldonado Medina.

¿Hilda Flor del Campo Maldonado Medina tiene hijos?

Se desconoce si Hilda Flor del Campo Maldonado Medina tiene hijos

¿Qué estudió Hilda Flor del Campo Maldonado Medina?

La trayectoria académica de Hilda Flor del Campo Maldonado Medina es desconocida.

¿Cuál es la trayectoria de Hilda Flor del Campo Maldonado Medina?

Actualmente, Hilda Flor del Campo Maldonado Medina es síndica de Uruapan.

Tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, la síndica Hilda Flor del Campo Maldonado Medina será quien asuma la presidencia municipal de Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con la información, Hilda Flor del Campo Maldonado Medina estará en el cargo de forma interina hasta 60 días en lo que el Congreso de Michoacan ratifica quién se quedará con el cargo de presidente municipal de Uruapan,

En caso de que el Congreso de Michoacán no llegue a un consenso se realizarán elecciones extraordinarias para determinar quién asumirá la presidencia municipal de Uruapan.