A través de sus redes sociales el comediante Jonillovace se pronunció por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

Durante un acto público el pasado 1 de noviembre el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo fue asesinado a tiros por hombres armados.

Su asesinato ha causado todo tipo de reacciones tanto en la comunidad de Michoacán, política y ahora comediantes como Jonillovace, quién creció en Uruapan y lamentó la muerte del político.

“Da coraje”, “¿hasta cuándo?" cuestiona comediante Jonillovace por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

“¿Hasta cuándo va haber un cambio en Uruapan?”, cuestiona comediante Jonillovace por el asesinato de Carlos Manzo, a través de un video en sus redes sociales.

El comediante se tomó unos minutos para compartir desde redes sociales su sentir respecto al asesinato del alcalde de Uruapan, ciudad en la que crio.

Asimismo el comediante Jonillovace mandó sus condolencias a la familia del alcalde y deseos para que el crimen organizado en México sólo se esfumara, situación que consideró difícil.

Respecto a su sentir del asesinato de Carlos Manzo el comediante dijo que es una situación “que sí da coraje”, porqué cuestionó cómo era posible que una “persona buena” que quería un cambio en Uruapan en un abrir y cerrar de ojos terminen con su vida.

Además en su cuestionamiento Jonillovace expresó “¿qué tiene qué pasar?" para que la situación de inseguridad en el país termine.

“Bueno la pregunta del millón, ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo va haber un cambio en Uruapan, en Michoacán, en el país, en México?, ¿qué tiene que pasar para que todo eso termine? ” comediante Jonillovace

Tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, la fiscalía estatal informó que se lograron detener a dos posibles involucrados con el crimen.

Mientras que el lugar se abatió a uno de los agresores del alcalde de Uruapa, quién hasta el momento no ha podido ser identificado por las autoridades estatales.

Por ahora las líneas de investigación del asesinato de Carlos Manzo siguen abiertas bajo la coordinación estatal y federal de las fuerzas de seguridad.