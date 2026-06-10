Shakira y Maná preparan el show que darán en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte el jueves 11 de junio.

El Mundial 2026 iniciará con un espectáculo donde habrá artistas como:

Shakira, de 49 años de edad

Alejandro Fernández, de 55 años de edad

Lila Downs, de 57 años de edad

Belinda, de 36 años de edad

Los Ángeles Azules

Maná

Danny Ocean, de 34 años de edad

J Balvin, de 41 años de edad

Tyla, de 24 años de edad

Shakira compartió fotografías de los ensayos para su participación en la inauguración en el Mundial 2026, mientras que la FIFA publicó un video de Maná.

Shakira comparte ensayos del Mundial 2026 (Instagram/@shakira )

Shakira preparan show para la inauguración del Mundial 2026

El miércoles 10 de junio, Shakira compartió en Instagram un video y fotografías de los ensayos para la inauguración del Mundial 2026.

“Ha sido una semana de ensayos sin parar para nosotros, ¡estamos preparados! No puedo esperar a verlos a todos mañana en la ceremonia de apertura del Mundial 2026″ Shakira

Shakira comparte imágenes de los ensayos para la Inauguración del Mundial 2026 (Instagram/@S)

Shakira mencionó que ha ensayado durante una semana y aseguró que está todo listo para su presentación en el show inaugural, donde cantará la canción oficial del evento deportivo, Dai Dai.

La cantante expresó que esperaba ver a sus fans y aficionados en el evento que marca el inicio de la jornada deportiva más esperada del año.

Shakira comparte imágenes de los ensayos para la Inauguración del Mundial 2026 (Instagram/@shakira)

FIFA comparte video de los ensayos de Maná para la inauguración del Mundial 2026

Previo a la publicación de Shakira en Instagram, la FIFA compartió un video de los ensayos de Maná en el Estadio Banorte para el Mundial 2026.

“Afinando hasta el último detalle. Así suena Maná, la banda mexicana de rock estará presente en la fiesta inaugural del Mundial 2026″, escribió la FIFA en el video.

En el video se escucha a Maná interpretando ‘Oye mi amor’, mientras voluntarios realizaban una coreografía.

Maná fue uno de los grupos elegidos para representar la música mexicana en el evento inaugural del Mundial 2026, junto a Los Ángeles Azules y la cantante Lila Downs.