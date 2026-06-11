En menos de 20 horas se llevará a cabo la inauguración del Mundial 2026, ceremonia que presenciará Belinda desde el Estadio Banorte y no precisamente como parte del público, la cantante participará en el espectáculo.

Belinda interpretará el tema “Por Ella”, junto a Los Ángeles Azules, en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, previo al encuentro entre México y Sudáfrica.

Belinda revela su emoción por hacer historia en el Mundial 2026

Vía redes sociales, Belinda -de 36 años de edad- reveló la emoción que está experimentando ante el hecho de hacer historia en la fiesta deportiva más esperada.

“No puedo creer que mañana vamos a hacer historia”, citó la también actriz antes de recordarle a sus fans que la inauguración del Mundial 2026 se realizará mañana jueves 11 de junio.

Enseguida confiesa que nunca imaginó formar parte del espectáculo organizado por la FIFA.

“Jamás imaginé que ser parte de algo tan histórico!! Pinch me (pellízcame)” Belinda

Y sin más, compartió fotografías de sí misma ensayando para el gran día.

Belinda ensayando para el espectáculo del Mundial 2026 (Belinda / Facebook)

Belinda da un vistazo del espectáculo que ofrecerá en la inauguración del Mundial 2026

En las imágenes compartidas por Belinda, se observa un réplica de la Copa Mundial de Fútbol 2026, esta adornará el escenario durante la participación de la cantante junto a Los Ángeles Azules.

A su llegada a la cancha donde iniciará la justa futbolera, Belinda se acompañará de un grupo de bailarines.

Belinda ensayando para el espectáculo del Mundial 2026 (Belinda / Facebook)

Posteriormente, interpretará “Por Ella”, el segundo sencillo del álbum oficial de la FIFA. La presentación incluirá coreografía.

Belinda compartirá reflectores con otros artistas en la inauguración que dará inició a las 11:30 horas:

Shakira, de 49 años de edad

Burna Boy, de 34 años de edad

J Balvin, de 41 año de edad

Alejandro Fernández, de 55 años de edad

Lila Downs, de 57 años de edad

Danny Ocean, de 34 años de edad