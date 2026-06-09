Andrea Bocelli cantará en el FIFA Countdown Concert previo al Mundial 2026.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció que el tenor italiano Andrea Bocelli se suma al cartel del Countdown Concert, evento antes del Mundial 2026 que contará con artistas de la talla de:

Belinda

Elena Rose

Los Ángeles Azules

Revelan que Andrea Bocelli cantará en el FIFA Countdown Concert previo al Mundial 2026

Andrea Bocelli cantará en el FIFA Countdown Concert en la CDMX, previo al Mundial 2026

Fecha: miércoles 10 de junio 2026

Lugar: Auditorio Nacional, CDMX

Horario: 6:00 de la tarde

Transmisión: vía Live en TikTok y redes oficiales de FIFA

Mediante redes sociales, el tenor se mostró honrado por ser parte del concierto que organiza la FIFA.

Además de que puntualizó la capacidad del fútbol para unir culturas del mundo en un solo evento deportivo.

“Me honra anunciar que participaré en el Concierto de Cuenta Regresiva de la FIFA en la Ciudad de México el 10 de junio. Me emociona pensar en cuántas personas, de diferentes continentes y culturas, se unirán en torno a este mismo partido en los próximos días. El fútbol tiene una forma única de unir corazones, generaciones y naciones. Será un privilegio celebrar esta cuenta regresiva tan especial para la Copa Mundial de la FIFA a través de la música y ser parte de un momento que unirá al mundo." Andrea Bocelli

El FIFA Countdown Concert es parte del proyecto “Mexico Vibra” que se organiza el 9 y 10 de junio en el Auditorio Nacional.

Andrea Bocelli cantará en el FIFA Countdown Concert previo al Mundial 2026 (@andreabocelliofficial / Instagram)

Esto como parte de las actividades culturales y artísticas que se llevan a cabo en el marco del Mundial 2026, donde México es sede.

Adicionalmente a la presentación del FIFA Countdown Concert de CDMX habrá algunas enlaces en vivo con otros dos conciertos que se realizan en:

Toronto, Canadá: Bryan Adams, Nora Fatehi con Sajoy, Vegedream, AHI y Wyclef Jean

Los Ángeles, Estados Unidos: Major Lazer y Davido