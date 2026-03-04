El FIFA Fan Festival del Mundial 2026 en la Ciudad de México será el epicentro de la Copa del Mundo en la capital del país.

Del 11 de junio al 19 de julio de 2026, la Ciudad de México acogerá el FIFA Fan Festival en el Zócalo capitalino.

El FIFA Fan Fest se llamará “Templo del Futbol” con capacidad para 60 mil personas.

Evento: FIFA Fan Fest Mundial 2026

Fecha: 11 de junio al 19 de julio de 2026

Sede: Zócalo, Ciudad de México

Zócalo de la CDMX (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

¿Qué tendrá el FIFA Fan Fest del Mundial 2026 en la CDMX?

El FIFA Fan Fest del Mundial 2026 en la Ciudad de México, incluirá entre sus atracciones alternas, museos, zonas arqueológicas y los murales más célebres de la historia del país.

El evento en el Zócalo será de entrada gratuita, con la pantalla de transmisión más grande de todos los festivales mundialistas.

Serán 39 días del FIFA Fan Fest del Mundial 2026, con 104 partidos transmitidos en vivo y millones de personas reunidas en torno al futbol.

El FIFA Fan Festival del Mundial 2026 en la CDMX será el más grande del mundo

El Zócalo de la Ciudad de México será el epicentro del FIFA Fan Fest del Mundial 2026 con una mega pantalla de más de 500 metros cuadrados.

Las actividades del FIFA Fan Fest del Mundial 2026 arrancarán a la par de la inauguración del evento, con el partido México vs Sudáfrica, y terminarán transmitiendo la final.

México Vibra en la CDMX (ESPECIAL)

Conciertos y otras actividades rumbo al Mundial 2026

Con el concepto México Vibra, en la Ciudad de México se han programado conciertos musicales previos al Mundial 2026 en el Auditorio Nacional los días 9 y 10 de junio, con artistas como Alejandro Fernández y Carín León.

Así, la Ciudad de México apuesta por hacer del Mundial 2026 no sólo una competencia deportiva, sino también una celebración cultural y artística.