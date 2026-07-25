Toluca y Cruz Azul se juegan el trofeo de Campeón de Campeones de la Liga MX, el sábado 25 de julio a las 18:30 horas. Transmiten Canal 5, TUDN y ViX.

Partido: Toluca vs Cruz Azul

Fase: Campeón de campeones

Torneo: Liga MX

Fecha: Sábado 25 de julio de 2026

Horario: 18;30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Dignity Health Sports Park

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Toluca vs Cruz Azul: Día para ver el Campeón de Campeones de la Liga MX

El sábado 25 de julio de 2026 es el partido por el Campeón de Campeones entre Toluca y Cruz Azul.

Toluca busca sumar otro trofeo en la era de Antonio Mohamed (--Mexsport Agency-- / --Mexsport Agency--)

Toluca vs Cruz Azul: Hora para ver el Campeón de Campeones de la Liga MX

El partido Toluca vs Cruz Azul inicia en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México en el Dignity Health Sports Park.

Toluca vs Cruz Azul: Canal para ver el Campeón de Campeones de la Liga MX

Las plataformas del Canal 5, TUDN y ViX transmitirán el partido Toluca vs Cruz Azul.

Partido: Toluca vs Cruz Azul

Fase: Campeón de campeones

Torneo: Liga MX

Fecha: Sábado 25 de julio de 2026

Horario: 18;30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Dignity Health Sports Park

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Cruz Azul debutó con victoria en el Apertura 2026 de la Liga MX (Mexsport / Fernando Monreal)

¿Por qué juegan Toluca y Cruz Azul el partido por el Campeón de Campeones?

Toluca y Cruz Azul disputan el partido por el Campeón de Campeones 2026, por ser los ganadores de los dos torneos cortos correspondientes al año futbolístico 2025-2026 de la Liga MX.

El Deportivo Toluca clasificó tras coronarse monarca en el torneo Apertura 2025.

Cruz Azul consiguió su boleto luego de consagrarse campeón en el torneo Clausura 2026.

El equipo ganador representará a México en la Campeones Cup 2026, contra el Inter Miami de la MLS