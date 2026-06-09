México vs Sudáfrica inauguran el Mundial 2026 este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Transmiten Canal 2, Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.
- Partido: México vs Sudáfrica
- Fase: Jornada 1 fase de grupos
- Fecha: Jueves 11 de junio del 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de México (Banorte)
- Transmisión: Canal 2, Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
México vs Sudáfrica: Hora para ver el partido del Mundial 2026
El jueves 11 de junio de 2026 será el partido México vs Sudáfrica rumbo al Mundial 2026, duelo importante para la selección que dirige Javier Aguirre.
México vs Sudáfrica: Canal para ver el partido del Mundial 2026
México vs Sudáfrica iniciará a las 13 horas, tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de México, también conocido como Estadio Banorte.
México vs Sudáfrica podrá verse a través de las señales de Canal 2, Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX.
- Partido: México vs Sudáfrica
- Fase: Jornada 1 fase de grupos
- Fecha: Jueves 11 de junio del 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de México (Banorte)
- Transmisión: Canal 2, Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX
¿Cómo llegan México y Sudáfrica al primer partido del Mundial 2026?
México llega al primer partido en el Mundial 2026 ante Sudáfrica, con una buena racha de resultados previos, con la convocatoria final lista desde el pasado 31 de mayo.
Tres victorias, ante Ghana, Australia y Serbia, son las cartas de presentación de México para recibir a Sudáfrica en el Mundial 2026.
Sudáfrica, por su parte, empató sin goles con Nicaragua, en su partido de despedida ante su afición, el pasado 29 de mayo d 2026.