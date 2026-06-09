Previo al Mundial 2026, llegan los conciertos de México Vibra 2026 en el Auditorio Nacional de la CDMX este 9 y 10 de junio que prometen ser toda una fiesta musical por el Mundial 2026.

Así que te traemos ya todos los detalles de artistas y horarios para los conciertos de México Vibra 2026 en el Auditorio Nacional.

Artistas y horarios de México Vibra 2026 del 9 de junio en el Auditorio Nacional

En el primer día para el concierto de México Vibra 2026 del 9 de junio en el Auditorio Nacional, los detalles de artistas y horarios son:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Duración: Se estima 3 horas de música en vivo

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 11:30 de la noche

Artistas en concierto:

Alejandro Fernández Manuel Mijares Emmanuel Lucero Carla Morrison Banda El Recodo Timbiriche (con Alix, Mariana y Benny)

México Vibra 2026 en Auditorio Nacional (México Vibra 2026 )

Artistas y horarios de México Vibra 2026 del 10 de junio en el Auditorio Nacional

Para el segundo día de actividades de los conciertos de México Vibra 2026 en el Auditorio Nacional del 10 de junio los artistas y horarios son:

Apertura de puertas: 5:00 de la tarde

Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto

Duración: Se estima 3 horas de música en vivo

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 10:00 de la noche

Artistas en concierto: