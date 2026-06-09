Previo al Mundial 2026, llegan los conciertos de México Vibra 2026 en el Auditorio Nacional de la CDMX este 9 y 10 de junio que prometen ser toda una fiesta musical por el Mundial 2026.
Así que te traemos ya todos los detalles de artistas y horarios para los conciertos de México Vibra 2026 en el Auditorio Nacional.
Artistas y horarios de México Vibra 2026 del 9 de junio en el Auditorio Nacional
En el primer día para el concierto de México Vibra 2026 del 9 de junio en el Auditorio Nacional, los detalles de artistas y horarios son:
- Apertura de puertas: 6:30 de la tarde
- Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto
- Duración: Se estima 3 horas de música en vivo
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 11:30 de la noche
- Artistas en concierto:
- Alejandro Fernández
- Manuel Mijares
- Emmanuel
- Lucero
- Carla Morrison
- Banda El Recodo
- Timbiriche (con Alix, Mariana y Benny)
Artistas y horarios de México Vibra 2026 del 10 de junio en el Auditorio Nacional
Para el segundo día de actividades de los conciertos de México Vibra 2026 en el Auditorio Nacional del 10 de junio los artistas y horarios son:
- Apertura de puertas: 5:00 de la tarde
- Hora del concierto: 7:00 de la noche en punto
- Duración: Se estima 3 horas de música en vivo
- Hora en la que termina el concierto: Alrededor de la 10:00 de la noche
- Artistas en concierto:
- Carin León
- Manuel Mijares
- Emmanuel
- Lucero
- Carla Morrison
- Banda El Recodo
- Timbiriche (con Alix, Mariana y Benny)