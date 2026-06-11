La FIFA World Cup Opening Ceremony 2026 se llevará a cabo el jueves 11 de junio en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, previo al partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Aunque la FIFA no ha publicado un horario oficial de cierre para el World Cup Opening Ceremony 2026 en Estadio Banorte, distintos reportes sobre la logística del evento indican que el espectáculo arrancará alrededor de las 11:00 horas y tendrá una duración aproximada de una hora.

Con base en esa programación, la ceremonia de apertura del FIFA World Cup Opening Ceremony 2026 en Estadio Banorte, concluiría cerca de las 12:00 horas (tiempo del centro de México), dejando espacio para los actos protocolares previos al silbatazo inicial del encuentro, pues el partido entre México y Sudáfrica está programado para comenzar a las 13:00 horas.

Horario completo de la inauguración del Mundial 2026

De acuerdo con la información disponible, los aficionados deberán llegar con anticipación para disfrutar del espectáculo musical en el FIFA World Cup Opening Ceremony 2026 en Estadio Banorte encabezado por artistas como Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla, quienes forman parte del lineup oficial anunciado por la FIFA.

El cronograma estimado para el 11 de junio queda de la siguiente manera:

11:00 horas: inicio de la FIFA World Cup Opening Ceremony 2026.

12:00 horas: final aproximado del espectáculo.

13:00 horas: partido inaugural México vs Sudáfrica.

Minutos previos al encuentro: ceremonia protocolaria de presentación de equipos, himnos nacionales y show visual en la cancha.

La inauguración del FIFA World Cup Opening Ceremony 2026 en Estadio Banorte, marcará un momento histórico, ya que México será el primer país anfitrión en abrir el Mundial 2026 y el Estadio Banorte se convertirá en el primer estadio en albergar partidos de tres Copas del Mundo distintas.