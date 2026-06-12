Lila Downs usó un huipil blanco en la inauguración del Mundial 2026, un diseño elaborado por Joss Ramírez, un artesano de Venustiano Carranza, Chiapas.

Pero ¿qué más se sabe de Joss Ramírez? Te contamos sobre el diseñador textil con estos datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Joss Ramírez es quien diseñó el huipil que Lila Downs usó en el Mundial 2026

¿Quién es Joss Ramírez?

José Miguel Ramírez Vázquez o bien Joss Ramírez, es un diseñador textil de Venustiano Carranza, Chiapas.

Joss Ramírez comenzó como diseñador con la muñeca Catalina, junto a una amiga. Misma que era elaborada en crochet y vestía un traje típico de su municipio.

Tras ello, Joss Ramírez fundó junto a su familia la marca Catal, donde se dedican a la elaboración de diseños mediante telar de cintura con hechura en todos sus detalles a mano.

Joss Ramírez, diseñador textil de Venustiano Carranza, Chiapas. (Facebook/@joss.ramirez.1848 )

El trabajo del diseñador textil y el de Catal en sí, han sido muy reconocidos por el gobierno de Chiapas, pues incluso han llegado a pasarelas en España, París, exhibiciones en museos y fue nombrado premio nacional de textiles en 2022.

Ahora los diseños de Joss Ramírez llegaron al Mundial 2026, en el primer partido con apertura en el Estadio Banorte donde México jugó contra Sudáfrica.

¿Qué edad tiene Joss Ramírez?

Se desconoce la edad de Joss Ramírez.

¿Quién es la esposa de Joss Ramírez?

Joss Ramírez no tiene esposa.

Joss Ramírez, diseñador textil de Venustiano Carranza, Chiapas. (Facebook/@joss.ramirez.1848 )

¿Qué signo zodiacal es Joss Ramírez?

Joss Ramírez es del signo zodiacal de Piscis, pues nació un 21 de febrero.

¿Cuántos hijos tiene Joss Ramírez?

Joss Ramírez no tiene hijos.

¿Qué estudió Joss Ramírez?

Joss Ramírez estudió en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH).

Joss Ramírez, diseñador textil de Venustiano Carranza, Chiapas. (Facebook/@joss.ramirez.1848 )

¿En qué ha trabajado Joss Ramírez?

Joss Ramírez se describe a sí mismo como diseñador textil.

Asimismo, es fundador de la marca Catal.

Joss Ramírez es quien diseñó el huipil que Lila Downs usó en el Mundial 2026

Joss Ramírez es quien diseñó el huipil que Lila Downs usó para la inauguración del Mundial 2026 y que expuso a nivel mundial los textiles hechos con telar de cintura.

Según la información que el mismo Ramírez ha compartido, en 2023 fue la primera vez que conoció a Lila Downs, por lo que para el evento del Mundial 2026 la cantante lo habría buscado para la realización de su huipil.

Lila Downs y Joss Ramírez la primera vez que se conocieron. (Facebook/@joss.ramirez.1848 )

Se sabe que el huipil elaborado con telar de cintura, seda de gusano de Oaxaca y todos los detalles a mano, le llevó a Joss Ramírez 5 meses de elaboración.

Gracias a este huipil, Lila Downs fue nombrada por Vogue como “la mejor vestida” del Mundial 2026.