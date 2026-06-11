En el marco por el inicio del Mundial 2026, la Banda El Recodo se sumó a la agenda del Fan Fest en el Zócalo de la CDMX con un concierto gratuito en punto de las 16:00 horas.

Se espera que el concierto tenga una duración aproximada de una hora a hora y media, por lo que podría estar terminando alrededor de las 17:30 horas.

Con clásicos como “Te presumo” y “Me gusta todo de ti”, Banda El Recodo confirmó su participación para el primer día del Fan Fest en sus redes oficiales.

Banda El Recodo en el Fan Fest del Zócalo (Instagram | Banda El Recodo)

Actividades para el Fan Fest del Zócalo en CDMX

La Banda El Recodo fue la encargada de abrir oficialmente los eventos que tendrán lugar en el Zócalo capitalino por el Fan Fest.

El momento tuvo lugar luego del partido inaugural del Mundial 2026 México vs Sudáfrica.

México vs Sudáfrica en el Mundial 2026: pronóstico y posibles alineaciones (mexsport / David Leah)

Las actividades del FIFA Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México se desarrollarán de 11:00 de la mañana a 9:30 de la noche, con entrada gratuita para todos los asistentes.

El acceso principal al recinto estará habilitado por la calle 20 de Noviembre, desde donde los aficionados podrán ingresar a las distintas áreas instaladas para la celebración mundialista.

Uno de los principales atractivos será la transmisión en vivo de los partidos del Mundial 2026 mediante pantallas gigantes de alta definición, permitiendo que miles de seguidores disfruten de cada encuentro en un ambiente colectivo y festivo en el corazón de la capital.

Además de la actividad futbolística, el espacio contará con conciertos y presentaciones musicales a lo largo de la jornada. DJs locales y diversos talentos artísticos amenizarán el evento con espectáculos en vivo programados durante el día y la tarde para complementar la experiencia de los asistentes.

El FIFA Fan Fest también ofrecerá una zona gastronómica con opciones de comida y botanas, así como actividades interactivas, juegos y dinámicas organizadas por patrocinadores oficiales del torneo, con el objetivo de brindar entretenimiento adicional para visitantes de todas las edades.