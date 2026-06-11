La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la FIFA reveló el lineup musical que dará vida a la FIFA World Cup Opening Ceremony 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México el próximo 11 de junio.

El espectáculo acompañará el partido inaugural entre México y Sudáfrica y reunirá a algunas de las figuras más populares de la música latina e internacional.

Setlist y teloneros de la inauguración del Mundial 2026

Aunque la FIFA no ha publicado el orden oficial de las presentaciones para el World Cup Opening Ceremony 2026, el espectáculo tendrá como eje varias canciones del álbum oficial del Mundial 2026.

Entre ellas sobresale “Por Ella”, interpretada por Belinda y Los Ángeles Azules, además de otros temas incluidos en la producción musical lanzada para la Copa del Mundo 2026.

Asimismo, se espera que en FIFA World Cup Opening Ceremony 2026 en Estadio Banorte esté la participación de:

Alejandro Fernández

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Ellos serán los encargados de encabezar el show inaugural del Mundial 2026 diseñado para mostrar la diversidad cultural de México y del torneo que se disputará en Norteamérica.

El principal acto musical previo al encuentro en el FIFA World Cup Opening Ceremony 2026 en Estadio Banorte será encabezado por Maná, considerada la banda estelar de la ceremonia, acompañada por Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin y Danny Ocean.

Por su parte, Tyla fungirá como una de las invitadas internacionales más destacadas, en una presentación en el FIFA World Cup Opening Ceremony 2026 en Estadio Banorte que también servirá como guiño a la selección de Sudáfrica, rival de México en el partido inaugural.

Además, en los días previos se confirmó la participación de Shakira y Burna Boy para interpretar “Dai Dai”, canción oficial del Mundial 2026, reforzando la apuesta de la FIFA World Cup Opening Ceremony 2026 en Estadio Banorte por convertir la inauguración en uno de los mayores espectáculos musicales de la historia del torneo.

Hasta el momento no se ha revelado más detalles sobre el setlist de cada uno de los artistas invitados para el show inauguiral del Mundial 2026 para la FIFA World Cup Opening Ceremony 2026 en Estadio Banorte de la CDMX.