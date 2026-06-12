La presentación de Lila Downs de 57 años de edad, en el Mundial 2026 fue más allá de la representación como mexicana al mundo, pues en su vestuario lució un huipil de un artesano de Chiapas.

Su nombre es Joss Ramírez, un artesano de Venustiano Carranza, Chiapas, quien realizó el diseño del tradicional huipil que Lila Downs lució en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Banorte.

Huipil de Lila Downs en el Mundial 2026 fue hecho por un artesano de Chiapas

La bienvenida que Lila Downs dio al Mundial 2026 como representante de México, la llevó a lucir un huipil del que ahora se sabe el trasfondo que lleva escrito ‘artesanía cien por ciento mexicana’ entre sus telas.

Joss Ramírez es el artesano de Venustiano Carranza, Chiapas, que elaboró el huipil de Lila Downs en un telar de cintura con la técnica Petet y plisados de sedalina de alta temperatura.

Huipil que Lila Downs usó, hecho por artesano de Chiapas. (Facebook/@Joss Ramirez )

Huipil que Lila Downs usó, hecho por artesano de Chiapas. (Facebook/@Joss Ramirez )

Sobre la hechura del huipil, se sabe que Ramírez tardó cinco meses en realizarlo, pues se trata de un hilado a mano con seda de gusano de Oaxaca.

El huipil hecho a mano llevó a que Lila Downs fuera nombrada como “la mejor vestida”, según la calificación de la revista Vogue.

Por otra parte, también destaca que los diseños hechos por el artesano Joss Ramírez han sido reconocidos internacionalmente en más de una ocasión, pues incluso han sido usados para la Fashion Week España.

Joss Ramírez, artesano que realizó el huipil de Lila Downs para el Mundial 2026. (Facebook/@Joss Ramirez )